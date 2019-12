¡Ya puedes jugar contra otras personas en Mario Kart Tour!

Nintendo ya había dejado claro sus intenciones de llevar a cabo una Beta para que los usuarios probaran el multijugador en línea de Mario Kart Tour. Aunque no se dio mucha información al respecto, se esperaba que estuviera disponible antes de que finalizara el año. Fieles a su palabra, Nintendo, en conjunto con DeNA, reveló que la Beta ya está disponible y que ciertos jugadores podrán jugarla.

Por medio del boletín de noticias de Mario Kart Tour, se informó que la Beta para probar el multijugador ya está en curso. Como recordarás, las compañías informaron meses atrás que esta versión de prueba estará disponible únicamente para los suscriptores al Pase Dorado, por lo que si quieres disfrutar de este complemento tendrás que pagar $5 USD o $95 MXN.

Otro detalle que debes saber es que la Beta es limitada, pues inició hoy, 19 de diciembre, y terminará el próximo 27 de diciembre. Asimismo, es importante que tomes en cuenta que, al tratarse de un periodo de prueba, es muy probable que te encuentres con algunos errores. En específico, Nintendo advierte que pueden suceder desconexiones o inestabilidad de juego, crasheos o desempeño incorrecto, además de retraso en los controles. Es posible que algunos dispositivos se calienten o se descarguen más rápido de lo habitual.

Dicha versión final del multijugador, sin embargo, será muy diferente a este periodo y no conservará el progreso de la Beta. Se espera que esté disponible para todos los jugadores sin costo ni suscripciones, pero aún no hay fecha para su lanzamiento.

A real-time multiplayer test available for subscribers to the #MarioKartTour Gold Pass has begun. For further details, please click the link below. https://t.co/icPzyGiuVK pic.twitter.com/mRbyzIJsGz