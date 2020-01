Parece que Netflix traerá la película Dragon Quest: Your Story a Occidente

Tras el gran éxito que tuvo Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age en nuestra región, es un hecho que la popularidad de la franquicia de Square Enix es cada vez mayor en Occidente. Al mismo tiempo, la saga se expande más allá del mundo de los videojuegos, pues hace algunos meses se reveló Dragon Quest: Your Story, una película animada basada en la historia de Dragon Quest V.

Dicha cinta fue bien recibida en Japón, donde se estrenó el pasado 2 de agosto. Por supuesto, los fans de nuestra región mueren por verla, pero no se revelaron pistas sobre su localización. Por fortuna, esto acaba de cambiar, pues todo indica que sí se estrenará en nuestra región.

Para sorpresa de algunos fans, se encontró que Dragon Quest: Your Story tiene una ficha en Netflix. Así pues, todo indica que la película se estrenará en la popular plataforma. Su página no revela una fecha de lanzamiento, pues únicamente muestra una sinopsis y su duración estimada.

De acuerdo con la información, Dragon Quest: Your Story tiene una duración de 1 hora 42 minutos. “Luca sigue los pasos de su padre para rescatar a su madre del malvado Ladja. Encontrar al héroe celestial que empuña la espada Zenithian es su única esperanza”, dice su descripción.

Esto es un indicio claro de que la película efectivamente se estrenará en Netflix; sin embargo, tendremos que esperar al anuncio oficial para así conocer su fecha oficial de lanzamiento. Probablemente la cinta se estrene este mismo año, pero por ahora no hay nada confirmado.

La película generó polémica recientemente, pues Saori Kumi, escritora de una novela de la franquicia, demandó a los productores de la cinta por usar material sin su permiso. Por otro lado, se anunció la producción de un nuevo anime de Dragon Quest: Las Aventuras de Fly.

Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age está disponible para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC. Aquí encontrarás todas las noticias relacionadas con la franquicia.

