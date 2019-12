Toei revela logo y diseño del protagonista de Dragon Quest: Las Aventuras de Fly

Hace unos días tuvo lugar un anuncio que volvió locos a los fans del anime, sobre todo a aquellos que conocieron Las Aventuras de Fly en la década de los 90, pues sin previo aviso se informó que una nueva serie animada está en desarrollo y está programada para debutar en otoño de 2020. Tras confirmar que el anime estará de vuelta, Toei Animation, quien tienen los derechos de transmisión sobre esta serie, hizo lo propio revelando cosas importantes.

Luego de la sorpresa que representó el anuncio del regreso de Dragon Quest: Las aventuras de Fly, el hype no disminuyó pues este mismo fin de semana, Toei Animation presentó a través de su cuenta oficial de Twitter el logotipo oficial de este nuevo anime y el diseño que Fly (Dai en Oriente) tendrá para su regreso. De acuerdo con la información oficial, el anime llevará por nombre DRAGON QUEST: Las aventuras de Fly, lo que ha hecho suponer que será un remake de la serie original, con la esperanza de que en esta ocasión si alcance a cubrir la totalidad de la historia del manga, espina que quedó clavada en los fans de aquellos años pues el proyecto original no logró concluirse por falta de presupuesto.

Asimismo, la publicación mostró el primer diseño oficial de Fly, en el que se puede ver el nuevo trabajo que se ha realizado para dotar al personaje de un arte que responda a la necesidades de la actualidad, pero que al mismo tiempo mantiene la esencia de los 90, algo que sin duda será bien recibido por los fans.

Official logo and still from our new anime series, DRAGON QUEST: The Adventure of Dai. 🐉⚔️ pic.twitter.com/j5frjEzoCm