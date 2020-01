Tienda publica página de Red Dead Redemption 2 para Switch, pero no te emociones

Desde hace unos días están circulando rumores que indican que Red Dead Redemption 2 podría ser uno de los próximos lanzamientos para Nintendo Switch. Si bien aún no hay razones sólidas para creerlo, ahora una tienda aventó más leña al fuego al publicar una página de producto de un port de Red Dead Redemption 2 para Nintendo Switch.

La página de producto señala que Red Dead Redemption 2 está en camino a Nintendo Switch y que su ventana de lanzamiento es 2020. Dicho esto, no lo ofrece en preventa, pero permite que los jugadores se inscriban a una lista de correo para ser notificado sobre el día en el que puedan obtener Red Dead Redemption 2 para Nintendo Switch.

A Spanish retailer, Instant Gaming has put up Nintendo Switch box art for Red Dead Redemption 2 and the release window is 2020https://t.co/Y9pdcLSVee#RDR2 pic.twitter.com/CZDkchYeAZ