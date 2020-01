Pistas apuntan a que Final Fantasy VII Remake llegará a PC

Es un hecho que Final Fantasy VII Remake sólo se trata de una exclusiva temporal para PlayStation 4; sin embargo, aún no sabemos a qué otras plataformas podría llegar una vez que termine este acuerdo. Es por esto que a muchos les llamó la atención que se encontraron pistas que hacen parecer que una versión para PC de Final Fantasy VII Remake está en planes.

Hace unos días se filtró la existencia de un demo de Final Fantasy VII Remake en la PlayStation Store y usuarios con consolas modificadas encontraron la manera de descargarlo directamente desde los servidores de Sony. Es así como la versión de prueba terminó en manos de los dataminers, quienes se pusieron a explorar los archivos del juego en búsqueda de información interesante.

Como te contamos hace unas horas, lo anterior llevó a que varios spoilers de Final Fantasy VII Remake comenzaran a circular a por Internet. Dicho esto, también se encontraron otro tipo de datos, como algunos que apuntan a que Final Fantasy VII Remake llegará a PC cuando termine la exclusividad temporal de PlayStation 4. Según Roxanne, uno de los dataminers del demo, hay varias pistas al respecto, como referencias a otros tipos de resoluciones, así como menciones a NVIDIA y AMD. Así pues, parece que tarde o temprano veremos Final Fantasy VII Remake en PC.

Yeah already discussed this yesterday in Discord with others that there are many "many" signs inside the Demo that we will see a future PC Port sooner or later. There is PC Code still left inside, and it mentions various higher Resolutions together with some NVIDIA and AMD stuff.