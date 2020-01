Suda51 revela posible ventana de lanzamiento de Hotel Barcelona

En octubre, Hidetaka “Swery65” Suehiro y Goichi “Suda51” Suda dieron a conocer que trabajarían en un título de horror, Hotel Barcelona. Como quizá te imaginas, poco se sabe del título debido a su prematuro anuncio. Sin embargo, parece que uno de los creativos ya sabe cual podría ser su ventana de lanzamiento y recientemente la compartió con los fans.

El encargado de la serie No More Heroes, Goichi Suda, usó su cuenta de Twitter para compartir con los fans lo que puede ser una fecha de debut del enigmático y prometedor título de terror. En el término del año, Devolver Digital, distribuidora del juego, publicó un mensaje relacionado con el Año Nuevo. Ante esto, Goichi Suda respondió con un “2021: Hotel Barcelona”, lo que podría dar cuenta de que el autor ya está estimando una posible fecha de lanzamiento.

Como puedes ver, este anuncio no se trata de algo muy formal, por lo que es posible que la ventana de lanzamiento de Hotel Barcelona cambie más adelante, conforme progrese el proceso de desarrollo. Desafortunadamente, los fans del género de terror al parecer tendrán que esperar varios meses más, pero lo bueno es que aunque se encuentra en una etapa temprana de desarrollo, todo indica que será un proyecto que verá la luz, a diferencia de una previa colaboración entre Swery65 y Suda51. Te mantendremos informado; mientras tanto, te dejamos con el mensaje a continuación.

¿Qué piensas de esta colaboración entre Swery65 y Suda51? ¿Crees que sea una fecha de lanzamiento posible o consideras que el desarrollo necesitará más tiempo? Compártenos tu opinión en los comentarios.

El anuncio de la colaboración entre los creativos responsables, reconocidos por su trabajo en No More Heroes y Deadly Premonition, llamó mucho la atención por ser grandes personalidades de la industria, además porque se espera que Shinji Mikami, padre de Resident Evil y conocido actualmente por The Evil Within, también forme parte del proyecto.

Hotel Barcelona aún no tiene fecha de lanzamiento y no se sabe mucho sobre su temática, más allá de que estará enfocado en el género de horror. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si checas esta página.

