¡Falso! Los servidores de Minecraft no cerrarán este año

Aunque Internet revolucionó el mundo de las comunicaciones y cambio la manera en que accedemos a la información, también ha sido el paraíso de las noticias falsas y hay ocasiones en que esto se sale de control. Recientemente, una noticia comenzó a hacer ruido en el mundo del gaming pues indicaba que el final de Minecraft estaba cerca, pero la realidad es que no será así.

En días recientes, la comunidad de usuarios de Minecraft comenzó a dudar sobre el futuro del juego luego de que una noticia realizada en el sitio Channel45news.com, que da la facilidad de crear titulares y notas breves para jugar bromas, asegurara que los servidores del juego más exitoso en años recientes cerrarían el 21 de diciembre de 2020. La información señalaba que el creador del juego, Markus "Notch" Persson, había determinado que el ciclo de Minecraft había llegado a su fin. Asimismo, la nota hacía énfasis en que el 20 de diciembre el juego celebraría un evento especial para decir adiós a los millones de fans.

Obviamente, esta información es falsa, pero la rapidez con que fluyó y la irresponsabilidad al compartirla generó un caos entre la comunidad, al grado de que hubo sectores que pensaban que era real. Ante esta situación, Helen Zbihlyj, community manager de Microsoft, tuvo que confirmar a través de su cuenta oficial de Twitter que se trataba de fake news y que los servidores de Minecraft no cerrarán en la fecha mencionada en la broma.

Once more for the folks who missed the tweet the first time I posted it. Minecraft is NOT stopping, Mojang is NOT closing. #Minecraft https://t.co/V4Lzv97qOc