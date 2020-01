Estas 2 aventuras de Zelda inspiraron el desarrollo de Outer Wilds

The Legend of Zelda es una de las franquicias más importantes en la historia de los videojuegos y las propuestas que ha manejado en sus distintas entregas han influido a distintas generaciones de desarrolladores. El legado de la icónica serie de Nintendo tiene presencia en juegos AAA y en indies; precisamente, uno de los títulos independientes más importantes de 2019 generó algunas de sus ideas a partir de 2 entregas de la aventura de Link, Zelda y compañía.

El año nuevo trajo un nuevo documental realizado por NoClip, el cual es dedicado a Mobius Digital y su juego de exploración espacial Outer Wilds. De entre todos los temas que se tocan en el material ya disponible en YouTube, en algún momento se habló de las influencias que tuvo el juego en su desarrollo y aunque muchos consideran que de inicio hay detalles que recuerdan a The Legend of Zelda: Majora's Mask, fueron otras 2 entregas de la franquicia de Nintendo las que motivaron al equipo creativo.

De inicio, Alex Beachum, cocreador de Outer Wilds, señaló (vía GameRant) que la primera influencia que tuvieron para dar forma a la idea de exploración sin información previa en el juego surgió con una experiencia que vivió en The Legend of Zelda: The Wind Waker y la galería de fotos disponible en una de las islas: "todas son fotos tomadas de ubicaciones reales en el juego. Es genial porque ves una foto, te preguntas por esa estatua extraña y te dirán cómo se tomó la foto. Si tienes curiosidad, puedes echarle un vistazo, pero el juego no te dice que hagas eso".

Por otra parte, el creativo reveló que otra de las influencias que tuvo el desarrollo de Outer Wilds fue el diseño de The Legend of Zelda: Skyward Sword, aunque en este caso no para imitar la propuesta, sino para ser lo opuesto a ella en cuanto a la linealidad y las limitaciones de exploración. En ese sentido, Beachum reconoció que cuando Mobius estaba creando Outer Wilds, él pensaba en el dolor que le provocaba que Zelda hubiera tomado ese camino y decidió, junto con el equipo, que no harían lo mismo.

Outer Wilds está disponible en PS4, Xbox One y PC.

