Usuarios de Xbox One pueden jugar gratis este título de carreras

Si eres fan del automovilismo y usuario de Xbox One, te tenemos una gran noticia. Podrás jugar gratis un importante título de carreras este fin de semana. La promoción inició para los miembros de Xbox LIVE Gold y Xbox Game Pass Ultimate.

Si eres uno de ellos ya tiene acceso a DiRT Rally 2.0, que ofrece una de las mejores experiencias de la competencia oficial de automovilismo. El juego te lleva a intensas carreras por diversas locaciones del mundo, como España, Estados Unidos, Australia y Portugal, por mencionar algunas.

Como te comentamos, esta promoción estará disponible todo el fin de semana, así que podrás disfrutar DiRT Rally 2.0 hasta la medianoche del domingo 5 de enero. Únicamente debes ir a la zona de miembros Gold en tu consola e iniciar la descarga.

Si te agrada la experiencia, podrás adquirir el juego de carreras con un descuento importante. Su edición estándar y su Digital Deluxe Edition tienen 70% de descuento por tiempo limitado. Mientras que su Super Deluxe Edition tendrá 20% de descuento.

