Super Smash Bros. Ultimate rendirá tributo a Melee

En los meses siguientes al lanzamiento de Super Smash Bros. Ultimate, Nintendo ha organizado eventos y torneos con los cuales ha mantenido el interés de los jugadores en el título. Uno nuevo ya está disponible y alegrará a todos los jugadores de Super Smash Bros. Melee, pues está inspirado en él.

El evento en cuestión es el torneo "A Tribute to Melee" y estará activo desde hoy, 3 de enero hasta el próximo lunes 6 de enero. Como su nombre lo indica, estará enfocado en Super Smash Bros. Melee, título que debutó en 2001 para GameCube y que muchos consideran el mejor de la franquicia.

Esta entrega hizo popular la serie, en parte gracias a los personajes que incluyó y sus mecánicas de juego. Para rendir tributo a esta iteración, los desarrolladores prepararon torneos en forma de evento que presentará a los personajes icónicos, escenarios y objetos que aparecieron en el juego.

Como puedes ver en la imagen de abajo, no todo los personajes de Melee estarán disponibles y esto se debe a que en el evento sólo serán seleccionables los peleadores que debutaron en Melee, y dejará fuera a los de la entrega de 1996, como Fox, que es uno de los más importantes en el metajuego.

Si no quieres perderte este evento, entonces lo único que debes hacer es ir a la sección Online y elegir A Tribute to Melee en Online Tourney. Posteriormente podrás seleccionar entre Peach, Bowser, Ice Climbers, Sheik, Zelda, Dr. Mario, Pichu, Falco, Marth, Young Link, Ganondorf, Mewtwo, Roy y Mr. Game & Watch, y demostrar tu habilidad contra otros jugadores de todo el mundo.

The three-day #SmashBrosUltimate event tourney "A Tribute to Melee" is now on, and is just for fighters and stages that appeared in Super #SmashBros Melee! Even the items that appear come from Melee! pic.twitter.com/St87A8yQqc