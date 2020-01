EA está adoptando cultura laboral y procesos de desarrollo de Respawn

Aunque en años recientes Electronic Arts salió bien librado en términos financieros pese a las críticas por algunos de sus modelos de lanzamiento y el escándalo de las cajas de botín, la percepción de la compañía se ubicaba en el lado negativo. Fue entonces que Respawn Entertainment, que había dejado una buena impresión con las entregas de Titanfall, probó suerte con Star Wars Jedi: Fallen Order y el éxito fue tal que Vince Zampella se hará cargo de DICE LA y la compañía ha comenzado a adoptar la cultura laboral y los procesos de desarrollo del estudio.

Durante una entrevista con Los Angeles Times (vía Wccftech), Laura Miele, jefa de estudios de EA, reveló que el impacto que ha tenido Respawn Entertainment en la compañía ha sido fuerte y esto ha llevado a la adopción de procesos que tienen lugar en el estudio. De acuerda con la directiva, uno de ellos, quizá el más importante, es la creación de prototipos rápidos, técnica empleada por Respawn para representar una propuesta para un juego y decidir si es viable antes de comprometer recursos en conceptualización, diseño de arte y todo lo que involucra el desarrollo: "estoy muy convencida de esto y Vince me ha enseñado mucho sobre la creación rápida de prototipos. Cuando me asocié con él, me di cuenta de que Respawn tiene todo listo y pone las manos en sus juegos muy pronto; incluso antes que los otros estudios que tenemos, excepto los de deportes. Por lo tanto, hemos adoptado y traído nuevas herramientas de creación de prototipos y estamos alentando a los equipos a crear prototipos y probar el tipo de juego, su flujo y las características antes de llegar a la ejecución artística y hacer que se vea bonito para presentaciones ejecutivas".

Por su parte, Chad Grenier, director de Apex Legends, señaló en la misma entrevista que, efectivamente, Respawn trabaja muy rápido con los prototipos y esto permite enfocar de mejor manera los procesos de desarrollo: "tendemos a crear rápidamente prototipos de personajes a un ritmo elevado y desecharlos cuando no funcionan. Hacemos 10 veces más prototipos que los que realmente entran en el juego".

Así pues, parece que Respawn Entertainment será el estudio en que se apoyará EA en lo que podría considerarse una nueva etapa previo a la llegada de una nueva generación de consolas.

