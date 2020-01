Este bug con las pantallas de carga enfurece a jugadores de Fortnite

El lanzamiento de la Temporada 1 del Capítulo 2 de Fortnite no fue todo miel sobre hojuelas, pues desde entonces los jugadores han encontrado una serie de molestos bugs en el Battle Royale. Ahora, los jugadores están molestos con un error relacionado con las pantallas de carga.

De acuerdo con los detalles, actualmente están activos diversos bugs en el juego que impiden disfrutar las partidas. Esta experiencia ha enfurecido a los jugadores, quienes exigieron a Epic Games una solución.

Como te lo mencionamos, el primero de ellos está relacionado con la pantalla de carga. Por alguna razón, dicha pantalla aparece de manera intermitente durante las partidas, una vez que el juego ya está cargado. Esto resulta muy molesto, pues interrumpe sin explicación alguna y de manera inconsistente la acción. Debido a las mecánicas del Battle Royale, este error arruina casi por completo la experiencia de juego.

Además, otros jugadores aseguran que las partidas tienen mucho lag. Por si fuera poco, varios usuarios argumentan que sus personajes llegan al mapa con el skin por defecto del juego sin importar si ellos eligieron una apariencia en particular. Abajo te dejo un video que muestra el bug de la pantalla de carga:

Por fortuna, Epic Games ya trabaja para encontrar una solución a estos problemas. La compañía actualmente está pidiendo a los jugadores que detallen de la manera más completa posible los errores para saber con mayor certeza qué está ocurriendo.

Parece que estos bugs no están aislados y todos tienen que ver con los problemas de desincronización que se detectaron hace tiempo. “Somos conscientes de un problema que implica que la pantalla de carga aparezca con una larga duración y/o en momentos irregulares. Estamos investigando esto y proporcionaremos una actualización cuando tengamos más información”, comentó la compañía.

We're aware of an issue involving the loading screen appearing for a long duration and/or at irregular times.



We are investigating this and will provide an update when we have more information. pic.twitter.com/rjNSVK02XM