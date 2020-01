Netflix estrenará muy pronto un podcast dedicado a la serie The Witcher

Han pasado algunas semanas desde el lanzamiento de la serie The Witcher, a cargo de Netflix. La producción fue un éxito y tuvo una excelente recepción entre los fans de los videojuegos y los libros de la franquicia.

Si no has tenido suficiente de este universo, debes saber que pronto se estrenará un podcast dedicado completamente a la serie de Netlifx. En él se detallará parte del proceso creativo de la producción y se revelarán detalles sobre su grabación.

El programa Behind the Scenes estará a cargo de Lauren S. Hissrich, la productora y guionista de la serie. El podcast contará con la presencia de varios invitados, quienes hablarán sobre la serie en general y su creación. La buena noticia es que falta muy poco para que se estrene el primer capítulo del programa. El podcasts iniciará el próximo miércoles, 8 de enero.

“Para aquellos que no se cansan de The Witcher, ¡hemos estado trabajando en un podcast, con un montón de elenco, equipo y creativos! El primer episodio completo llegará la próxima semana”, escribió Hissrich en su cuenta de Twitter.

