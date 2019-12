The Witcher: Wild Hunt sorprende con récord histórico de jugadores en Steam

The Witcher está en boca de todos gracias al enorme éxito que tuvo la serie de Netflix. Uno de sus primeros efectos fue que disparó la popularidad de los juegos de la franquicia en Steam. Esta tendencia ha seguido en aumento y The Witcher: Wild Hunt tiene ahora un nuevo récord histórico de jugadores en la plataforma de Valve.

Marcin Momot, encargado de la comunidad de CD Projekt RED, destacó la gran cantidad de jugadores que regresaron o que le dieron una oportunidad a la más reciente entrega de la saga principal. The Witcher: Wild Hunt es actualmente el título más vendido en Steam y GOG.

Además, el juego alcanzó un pico máximo de 95,000 jugadores simultáneos, cifra con la que incluso supera los logros que consiguió en su debut original. Momot se percató del logro cuando el juego alcanzó poco más de 93,000 jugadores, pero la cifra continuó aumentando.

Hay que recordar que el juego debutó originalmente en 2015, así que es sorprendente saber que sigue tan activo a pesar de que han pasado ya 4 años. Como lo mencionamos, esto se debe en parte a la serie que se estrenó el pasado 20 de diciembre.

New player record for @witchergame on @Steam, over 4 years after the release! ❤️ pic.twitter.com/mTGvmrMM5a