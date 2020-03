The Last of Us tendrá una serie para HBO y será del creador de Chernobyl

The Last of Us destacó en la industria por contarnos una desgarradora historia la cual muy pronto llegará a más personas. Lo decimos ya que pronto su mundo será adaptado a una serie de televisión hecha por HBO.

Según informa The Hollywood Reporter, la serie de The Last of Us será responsabilidad de Craig Mazin, quien es mejor conocido por su trabajo en Chernobyl. Dicho esto, también contará con la participación de Neil Druckmann, director de The Last of Us, quien fungirá como guionista y productor ejecutivo de la serie.

“Neil Druckman es, sin duda alguna, el mejor escritor trabajando en el medio de los videojuegos y The Last of Us es su obra maestra”, explicó Mazin. “Tener la oportunidad de adaptar su asombrosa obra de arte ha sido un sueño mío por años y estoy honrado de hacerlo en una alianza con Neil”.

Otro detalle importante es que entre los productores del proyecto está Evan Wells, presidente de Naughty Dog, así como Caroly Strauss, productora conocida por su trabajo en Los Sopranos y The Wire.

Cabe mencionar que la serie de The Last of Us no sólo se hará realidad gracias al esfuerzo de HBO. Lo que pasa es que será una coproducción de Sony Pictures Television y PlayStation Productions. De hecho, será la primera serie de televisión de la nueva productora que busca llevar las franquicias de PlayStation a más medios.

“Desde la primera ocasión en la que me senté a hablar con Craig me quedé sorprendido por su enfoque narrativo y su amor y profundo entendimiento de The Last of Us”, dijo Neil Druckmann. “Con Chernobyl, Craig y HBO crearon una obra maestra tensa, horrorosa y emocional. No podría pensar en mejores socios para llevar la historia de The Last of Us como un show de televisión”.

No es la primera ocasión en la que se intenta adaptar The Last of Us

Es importante señalar que la serie para televisión de The Last of Us no será la primera ocasión en la que se intente adaptar el juego de Naughty Dog. De hecho, en marzo de 2014 se confirmó Ghost House Pictures estaba trabajando en adaptar la historia de Joel y Ellie a la pantalla grande.

Desafortunadamente, parece que el proyecto en el que también colaboraba Screen Gems no llegó a buen puerto. Lo decimos ya que desde hace mucho tiempo no escuchamos sobre él. Así pues, se cree que está atrapado en un limbo.

Cabe mencionar que en el anuncio de la serie de The Last of Us para HBO, PlayStation Productions no hizo ningún anuncio sobre la película. Así pues, desconocemos si el proyecto debe ser considerado como cancelado o si aún existe la posibilidad de verlo en la pantalla grande.

The Last of Us llegó a PlayStation 3 en 2013 y tiempo después tuvo una versión remasterizada para PlayStation 4. Recuerda que su secuela, The Last of Us: Part II, se estrenará el 29 de mayo. Puedes saber más sobre esta franquicia si haces clic aquí.