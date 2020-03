¿Qué pasará con la película de The Last of Us? Ya tenemos la respuesta

Esta mañana PlayStation Productions sorprendió al mundo al anunciar que The Last of Us será adaptado en una serie de televisión por HBO. Esto provocó que muchos se preguntaran qué pasó con la película de esta franquicia y ya tenemos la respuesta.

Según fuentes de IGN dentro de Sony Pictures, la serie de The Last of Us de HBO va a reemplazar a la película anunciada en 2014. En otras palabras: la cinta de The Last of Us fue cancelada.

Que el proyecto de llevar The Last of Us a la pantalla grande fuera cancelado segurtamente sorprenderá a pocos. Después de todo, era algo que se veía venir desde que se reveló la serie y se anunció que Neil Druckmann, uno de los creadores de The Last of Us, participaría en ella.

A lo que nos referimos es que Neil Druckmann estaba trabajando en el guion de la película de The Last of Us y también hará el de la serie. Así pues, se antojaba difícil que fuera a trabajar en ambos proyectos de manera simultánea. A eso hay que sumarle que desde 2016 no teníamos novedades del proyecto.

¿Cómo iba a ser la película de The Last of Us?

La película de The Last of Us fue anunciada en 2014 como un proyecto de Sony Pictures y Screen Gems. El plan era adaptar la historia del videojuego en una producción que resultara fiel al material fuente.

Un detalle que llamó la atención a muchos es que Sam Raimi, quien es mejor conocido por su trabajo en la trilogía de Spider-Man de Tobey Maguire iba a ser el productor de The Last of Us.

Y a ti, ¿qué te pareció este cambio? ¿Te gusta que tendremos una serie de The Last of Us o hubieras preferido la película? Cuéntanos en los comentarios.

