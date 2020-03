Captain Tsubasa: Rise of New Champions te permitirá crear a tu propio personaje

El anuncio del nuevo título de los Súper Campeones, Captain Tsubasa: Rise of New Champions, generó una gran respuesta por parte de los fans, que podrán revivir las aventuras pamboleras de Oliver Atom y sus amigos fantásticos. Ahora deberán estar más emocionados, ya que se confirmó que podrán formar parte del equipo estrella y escribir su propia historia junto a él.

De acuerdo con información de Ryokutya2089 (vía Siliconera), en la revista Jump se reveló que Captain Tsubasa: Rise of New Champions tendrá un modo de historia original que incluirá una función de creación de personajes, pero aparte habrá otro modo historia con los personajes principales.

¿Cómo funcionarán estos modos historia de Captain Tsubasa?

El modo original se llamará "Rise of New Champions" y el usuario podrá crear a su avatar, que será el protagonista, y decidir a qué escuela asistirá, Toho Academy, Musashi Middle o Furano Middle.

Lo mejor de este modo es que el avatar del jugador podrá interactuar con otros jugadores entre partidas, cuando no estén en enfrentamientos en la New Hero League, que será el torneo en el que se enfocará este modo. En cuanto al gameplay, el protagonista podrá poner a prueba en partidos los movimientos especiales que le enseñen los reconocidos personajes de la serie. Esto se complementará con un “anime original del juego”.

Por otro lado, habrá un modo de historia normal, que tendrá como protagonistas a Oliver Atom y el resto de los Súper Campeones. En esta campaña, los eventos tomarán diferente curso de acuerdo con los resultados de cada juego.

Desafortunadamente, Bandai Namco no compartió un video con el nuevo modo, pero te informaremos cuando lo haga. Mientras, te dejamos con el avance de la historia normal.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions llegará a PlayStation 4, Nintendo Switch y PC en algún punto de 2020. Si deseas saber más de este título, entonces te invitamos a visitar su ficha.

