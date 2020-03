Strauss Zelnick: coronavirus cambió ideas respecto al trabajo remoto

Una de las medidas tomadas durante la emergencia por el brote de coronavirus fue el trabajo desde casa (home office) y compañías como Microsoft se han apoyado en esta opción. Sin embargo, esta modalidad podría convertirse en algo común para algunas industrias, como la de los videojuegos, pues la situación ha llevado a pensar diferente sobre este tema, tal como lo reveló Strauss-Zelnick.

Durante su presentación en la Morgan Stanley Technology, Media, and Telecom Conference, Strauss-Zelnick, director general de Take-Two Interactive, compañía dueña de Rockstar Games y 2K, habló sobre el impacto a largo plazo que podría tener el coronavirus en los negocios de la compañía. En ese sentido, el directivo aseguró que no hay temor ni en términos comerciales, ni en cuanto a llevar los productos a sus consumidores. Incluso, señaló que están listos para trabajar desde casa si es necesario.

Una vez abordado el tema del trabajo remoto, Strauss-Zelnick mencionó que ha notado una disminución en el escepticismo de los directivos en torno al trabajo remoto y la situación del coronavirus podría cambiar las cosas en ese aspecto: "por cierto, soy uno de ellos. No creo mucho en el trabajo remoto. Pero creo que me sorprenderá. Pienso que veremos un cambio significativo, tal vez un cambio duradero. ¿Es el trabajo remoto tan efectivo como estar cara a cara? En realidad no lo creo. Pero también, cada uno de ustedes perdió productividad al llegar y regresar de aquí. No estoy seguro, puede que nos sorprenda mucho salir de esto".

Ya que hablamos sobre el coronavirus y su impacto, la situación sigue siendo adversa para los videojuegos, pues recientemente se reveló que la final de un torneo de Rocket League ya no se llevará a cabo de forma presencial, mientras que Bandai Namco anunció el retraso de la Beta de su RPG Online, Blue Protocol.

Sigue aquí, en LEVEL UP.