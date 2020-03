Nuevo cómic de The Witcher contará un episodio oscuro de Geralt de Rivia

Hay excelentes noticias para los fans de The Witcher, pues además de la serie de Netflix pronto podrán disfrutar otras publicaciones relacionadas con la franquicia. CD Projekt RED se alió una vez más con Dark Horse para publicar nuevos cómics de la saga.

La primera publicación confirmada llevará por nombre The Witcher: Fading Memories, donde conoceremos un episodio un tanto oscuro de Geralt de Rivia. La historia de la publicación estará en manos de Bartosz Sztybor, mientras que sus ilustraciones correrán por cuenta de Amad Mir.

The Witcher: Fading Memories, un episodio oscuro de Geralt de Rivia

Los fans de la franquicia encontrarán muy interesante la historia de The Witcher: Fading Memories. Como te comentamos, veremos a Geralt de Rivia pasar por un mal momento, pues está desanimado después de pasar una temporada sin trabajos importantes.

Sin embargo, pronto el alcalde de Towitz, un pequeño pueblo que corre un gran peligro, lo contratará. De acuerdo con los detalles, los niños del lugar desaparecen misteriosamente o son secuestrados por Foglets. Aunque parece un problema de fácil resolución, el brujo se enfrentará a una poderosa amenaza.

"Geralt se ha empobrecido y desanimado desde que las amenazas de los monstruos parecen haber desaparecido. Los tiempos siempre han sido duros para el brujo, pero sin un trabajo continuo, su situación ha empeorado”, dice parte de la descripción del cómic. Abajo te dejo su portada:

Si te agrada la propuesta de The Witcher: Fading Memories, toma en cuenta que la serie de cómics contará en total con 4 números. El primero de ellos llegará a las tiendas el próximo 17 de junio. Al ser una publicación de Dark Horse, estará disponible inicialmente en inglés.

En caso de que no lo sepas, CD Projekt RED ha colaborado en varias ocasiones con la editorial. Hace tiempo presentaron The Witcher Library Edition, una antología que reúne los tomos de series como House of Glass, Fox Children, Curse of Crows y Killing Monsters.

The Witcher: Wild Hunt está disponible para PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One y PC. Visita este enlace si quieres saber más sobre la franquicia de videojuegos y la serie de Netflix.

