SXSW 2020 fue cancelado por el coronavirus

El coronavirus acaba de provocar la cancelación de otro importante evento. En esta ocasión se trata de SXSW 2020, importante festival de tecnología, música y cine que se celebra en Austin, Texas.

Por medio de un comunicado, los organizadores de SXSW revelaron que recibieron una orden de Steve Adler, alcalde de Austin, de cancelar el evento. Si bien a la compañía del evento no le agradó del todo, decidieron acatar los deseos de las autoridades.

“Estamos devastados de compartir estas noticias con ustedes. ‘El show debe continuar’ está en nuestro ADN y es la primera vez en 34 años que el evento de marzo no se llevará a cabo”, señala el comunicado. “Estamos trabajando en las ramificaciones de esta situación sin precedentes”.

Cabe mencionar que esta noticia fue una sorpresa para todos, puesto que el, miércoles el instituto de Salud Pública de Austin declaró que no había evidencia de que cancelar SXSW pondría a la comunidad a salvo. Dicho esto, la situación cambió rápidamente.

