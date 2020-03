Other Ocean no está trabajando en un remake de MediEvil II

Cuando Activision y los estudios responsables se encargaron de traer de regreso a Crash Bandicoot mediante remakes, obteniendo éxito inmediato, parecía que se había abierto una puerta para la nostalgia noventera y muchos fans de PlayStation recibieron gustosos el anuncio de que un remake de MediEvil se haría realidad. Sin embargo, la aventura de Sir Daniel Fortesque pasó sin pena, ni gloria, y parece que el regreso de la secuela está en entredicho.

Un reporte de Gamingbolt compartió las declaraciones hechas a través de Twitter por Jeff Nachbaur, productor de Other Ocean Emeryville, estudio que se encargó del remake de MediEvil, en torno al paso de la segunda entrega por el mismo proceso. De acuerdo con el creativo, el estudio ya no tiene relación alguna con la franquicia, pero reconoció que existe el interés por parte del equipo para seguir trabajando en ella, por lo que aprovechó para enviar un guiño a Sony.

Asimismo, Nachbaur señaló que el remake de MediEvil es su proyecto favorito hasta ahora y reconoció a todos los que participaron en él. Por último, dejó claro que todos los trabajadores de Other Ocean Emeryville son grandes fans de Sir Daniel Fortesque y tienen grandes planes para la franquicia, en caso de que tengan el control de ella otra vez.

#MediEvil is probably the most favorite thing I've gotten to work on in my career. I am incredibly proud of my team and the work that they did to resurrect a classic. And if anyone is asking, yes... we have some grand plans for future Dan adventures if given the chance!