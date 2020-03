¡Sorprendente! Este jugador pasó Breath of the Wild sin hacer caminar a Link

Como ya sabes, la comunidad siempre encuentra divertidas y creativas maneras de pasar los juegos al mismo tiempo que añade una capa de reto. En esta ocasión supimos de un fan de The Legend of Zelda: Breath of the Wild que terminó el título sin dar un solo paso.

El youtuber PointCrow documentó la hazaña, que consistió en no mover a Link de forma convencional, sino usar alternativas a dar pasos normales. Dicho de otra manera, para desplazarse, el usuario recurría a los saltos laterales, frontales y hacia atrás. Aunque esto puede escucharse un poco fácil, la verdad es que no lo es.

Para empezar, el control sobre Link se reduce considerablemente, incluso cambiar de dirección puede ser un dolor de cabeza. Afortunadamente, PontCrow solucionó esto con la función de la cámara de la Sheikah Slate, que le permitía cambiar la dirección a la que apuntaba Link sin necesidad de dar pasos.

Un detalle a tomar en cuenta es que no se cuentan las escenas, pues en ellas es común que Link camine por defecto. En caso de caminar por descuido, el jugador cargaba el último archivo de guardado.

Para viajar distancias largas a gran velocidad, el youtuber usaba una técnica que consistía en ir planeando y dejar caer 2 bombas, una tras otra, para que al explotar impulsaran a Link fuertemente.

Luego de conseguir equipo adecuado para la misión que le esperaba y después de hablar con un personaje clave de la historia, PointCrow emprendió su viaje al Castillo de Ganon. La tarea no fue sencilla, en especial porque este territorio está repleto de legendarios Guardianes.

Al final de derrotar a varios enemigos muy poderosos, el jugador había penetrado hasta el corazón del castillo real, en donde aguardaba el legendario Ganon en todas sus formas y que tuvo que vencer una tras otra, aunque fue posible dividir las batallas con ayuda de puntos de guardado.

Posteriormente, PointCrow libró la batalla final con el jefe máximo y logró salir victorioso sin haber dado un solo paso. Te dejamos con el video de la hazaña a continuación.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild está disponible en exclusiva para Nintendo Switch y Wii U. Puedes encontrar más sobre él si checas su ficha o si consultas nuestra reseña escrita.

