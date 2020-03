EVERSPACE 2 no quiere competir contra Cyberpunk 2077

Cada año hay lanzamientos muy importantes y en el caso de los proyectos AA o indie, uno de los retos de los departamentos de mercadotecnia es encontrar un buen espacio para asegurar el mejor lanzamiento posible. Sin embargo, aún cuando hay un calendario establecido, este puede cambiar en cualquier momento y el retraso de un juego puede tener consecuencias para otros, tal como sucedió con EVERSPACE 2.

Luego del reconocimiento obtenido por Rockfish Games gracias a su shooter espacial, EVERSPACE, la revelación de una segunda entrega entusiasmo a los fans y los avances mostrados del proyecto indican que todo va por buen camino. Esto llevó al estudio a programar el lanzamiento de la versión de acceso anticipado en septiembre de este año, sin embargo, esto ya no será así pues el equipo no quiere verse opacado por los debuts de juegos importantes que salen ese mes.

De ahí que, por medio de un comunicado, Rockfish Games informó que han tomado la decisión de retrasar el debut del Early Access de EVERSPACE 2 para evitar competir contra los debuts de Cyberpunk 2077 y Outriders, Loot Shooter que está en desarrollo por parte de Square Enix y People Can Fly. De esta forma, los desarrolladores programaron una nueva ventana para el acceso anticipado de EVERSPACE 2, el cual se llevará a cabo en diciembre de este año.

Lamentablemente, esta no es la única noticia, pues Rockfish Games informó que los planes de las fases de prueba han cambiado también, por lo que la Alpha cerrada se llevará a cabo a finales de mayo y la Beta cerrada se celebrará en agosto. Finalmente, Rockfish aseguró que estos cambios no afectarán sus operaciones: "esta es solo una decisión estratégica para mitigar los riesgos comerciales cuando cambian las principales condiciones del mercado, somos plenamente conscientes de que algunos de ustedes no estarán muy contentos con esto, pero esperamos su comprensión. Afortunadamente, estamos en una posición financieramente cómoda, por lo que el proyecto en sí no está en riesgo y estamos desarrollando el juego internamente como estaba previsto".

