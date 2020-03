Hideki Kamiya invitó a Microsoft a revivir Scalebound

Recientemente concluyó la exitosa campaña de Kickstarter de The Wonderful 101 Remastered. Así que PlatinumGames preparó un evento para celebrar con la comunidad que los apoyó en su nuevo proyecto.

Durante una transmisión en vivo, varios miembros del estudio, entre ellos Hideki Kamiya, hablaron sobre la campaña de recaudación, sus metas y otros aspectos relacionados con la remasterización. Hubo varios puntos que llamaron la atención de los fans, sobre todo ya que Scalebound fue sorpresivamente uno de los temas.

Por el éxito que tuvo la campaña de Kickstarter, los jugadores pensaron que era posible hacer algo similar para revivir Scalebound, juego que fue cancelado en 2017. Atsushi Inaba, encargado del estudio, no dio muchas esperanzas a los fans, pues aseguró que la IP pertenece a Microsoft.

A pesar de esto, durante el evento de PlatinumGames, Kamiya aseguró que quiere hacer realidad el regreso del juego. En un estado de euforia, el creativo reveló que desea hacer Scalebound y le pidió a Microsoft ponerse en contacto con él para revivir el proyecto.

Daniel Ahmad, importante analista de la industria, compartió una parte de la transmisión donde justamente Kamiya hace el llamado a Microsoft. Lo puedes ver a continuación.

Kamiya no solo le pidió colaboración a Microsoft, pues también se habló sobre posibles juegos que se podrían hacer en colaboración con Capcom. Anteriormente, el creativo pidió a los jugadores presionar a dicho estudio para poder desarrollar juegos como Okami 2 o Viewtiful Joe 3.

En el stream se habló concretamente de Dante Vs Bayonetta, un crossover soñado por muchos. De la misma forma, Kamiya invitó a Capcom a hacer nuevos títulos. Por supuesto, a los jugadores les emocionan los posibles proyectos, pero por ahora no hay nada confirmado.

