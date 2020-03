PlatinumGames festejará el éxito de The Wonderful 101 Remastered con un evento

Después de casi un mes de recibir apoyo de los fans, la campaña de financiamiento de The Wonderful 101 Remastered está por concluir. Esto significa que el proyecto ya no recibirá más fondos y las metas ya no podrán desbloquearse. Pero también significa que el proyecto será una realidad y para celebrar el éxito con los fans PlatinumGames llevará a cabo una transmisión con algunas sorpresas.

La campaña de The Wonderful 101 Remastered se cerrará el próximo viernes, 6 de marzo, y en las últimas horas disponible PlatinumGames transmitirá un video con invitados muy especiales y sorpresas, aunque no se adelantó quienes serán. Este evento se celebrará a partir de las 9:00 AM de la mañana del 6 de marzo y se espera que termine poco tiempo después de que finalice la campaña.

Hasta esa fecha será cuando se revelen las adiciones finales al juego. Por si no lo sabes, la campaña de financiamiento tenía varias metas, las cuales se desbloqueaban según la cantidad de dinero reunido. De esta manera se logró desbloquear la versión de Nintendo Switch, la de Steam y la de PlayStation 4, al igual que extras como un modo contrarreloj, banda sonora remix y una misión adicional.

Asimismo, hubo retos que hacían que los usuarios se unieran para desbloquear recompensas interesantes, como mejoras para los regalos de los que financiaron el proyecto.

Al momento de escribir la nota, la campaña está cerca de los $2 MDD (menos de 1 millón de pesos), con lo que se desbloquearía una última adición, otra misión completamente nueva, y todo indica que se conseguirá. En cuanto a los retos, sólo hace falta uno y está relacionado con hacer cosplay de The Wonderful 101. Si se consigue, Hideki Kamiya desbloqueará a usuarios de Twitter.

Si estás interesado en esta transmisión, en este enlace podrás sintonizarla el 6 de marzo.

The Wonderful 101 Remastered llegará en primavera a PlayStation 4, Nintendo Switch y PC con varias mejoras y adiciones. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si checas su ficha.

