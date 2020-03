¿Fortnite perderá soporte en Nvidia GeForce Now? Epic responde

Nvidia GeForce Now sigue dando de qué hablar, pues recientemente 2K Games confirmó que sus juegos ya no estarán disponibles en el servicio. Cada vez más compañías retiran el soporte a sus títulos, así que los usuarios de la plataforma se preguntan qué pasará con juegos tan populares como Fortnite.

Tim Sweeney, director general de Epic Games, habló en general sobre el servicio de streaming de Nvidia y el futuro de Fortnite en la plataforma, donde actualmente tiene soporte. Asimismo, el directivo reveló cuáles son sus planes respecto a la propuesta de Nvidia.

Al contrario de otras compañías, Epic Games afirmó que Nvidia GeForce Now es actualmente uno de los servicios de streaming más amigables con los desarrolladores y distribuidores. Por tal motivo, Epic Games colaborará en el proyecto con sus juegos y diversos títulos de su tienda.

Sweeney afirmó que colaborarán con Fortnite y “con los títulos de la tienda de juegos Epic Games Store que decidan participar”. El directivo quiere dejar en claro su agrado por Nvidia GeForce Now, así que afirmó que incluso las exclusivas de la tienda de Epic pueden estar en el servicio.

El creativo aseguró que actualmente trabajan para mejorar la integración de sus juegos con Nvidia GeForce Now. Asimismo, Sweeney lanzó una crítica a las compañías que han retirado sus títulos de la plataforma.

"Las compañías de videojuegos que quieren mover la industria de los juegos hacia un estado más saludable para todos, deberían apoyar este tipo de servicio", comentó Sweeney.

It’s the most developer-friendly and publisher-friendly of the major streaming services, with zero tax on game revenue. Game companies who want to move the game industry towards a healthier state for everyone should be supporting this kind of service!