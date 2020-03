Tamaki es la nueva peleadora DLC de Dead or Alive 6 y se luce con este gameplay

Koei Tecmo y Team Ninja ya habían revelado que el personaje de Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation Tamaki sería la nueva peleadora que se sumaría al elenco de Dead or Alive 6. Pues bien, si estabas esperando saber noticias sobre ella, prepárate, que no sólo se dio a conocer la fecha en la que estará disponible, sino que también se liberó un nuevo video con su interesante estilo de pelea.

Para empezar, la desarrolladora y la distribuidora compartieron con los fans que sólo tendrán que esperar unos cuantos días más para poder jugar con Tamaki, ya que esta chica estará disponible como contenido adicional a partir del próximo martes 10 de marzo.

Por si te lo perdiste: ya es posible cambiarle el color de pelo a los personajes en PlayStation 4.

Si ya no puedes esperar, algo que calmará tus ansias (o te hará desear que ya sea 10 de marzo) es que Famitsu compartió el primer gameplay que muestra en acción a esta peleadora que hizo su debut en Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation. De esta manera, es posible ver con qué estilo de combate peleará.

Tamaki será exponente de aikido

Esta diseñadora de modas no contaba con un estilo de peleas, pero Koei Tecmo acaba de revelar que luchará con un estilo de combate basado en el aikido. De acuerdo con información de Siliconera, Tamaki aprendió aikido como medio de defensa personal, pero logró desarrollarlo a nivel de maestría. La chica aceptó unirse al torneo de Dead or Alive 6 con la esperanza de encontrar nuevos tipos de belleza.

Si quieres obtener a esta chica y unirla a la plantilla de peleadores de Dead or Alive 6, te contamos que será parte del Pase de Temporada 4, el cual está a la venta en PlayStation 4, Xbox One y PC a cambio de $89.99 USD e incluye varios elementos cosméticos más.

Junto con el atuendo principal, estarán disponibles muchos trajes más, basados en los diseños que aparecieron en Dead or Alive: Venus Vacation. Si estás interesado en ver su estilo de pelea, no querrás perderte el gameplay que compartió Famitsu del que te contamos arriba.

Tamaki tendrá muchas opciones de personalización (Imagen: Famitsu)

¿Qué te pareció este personaje? ¿Esperabas que apareciera en el torneo? ¿Adquirirás a esta peleadora DLC? Cuéntanos en los comentarios.

En caso de que te lo hayas perdido, te informamos que recientemente algunos fans estuvieron muy enojados con Koei Tecmo debido a una característica adicional y cosmética. La compañía escuchó las críticas y ya trabaja en mitigar este error.

Dead or Alive 6 está a la venta en PlayStation 4, Xbox One y PC. Puedes encontrar más sobre él si checas su ficha o si consultas nuestra reseña escrita.

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente 1, 2