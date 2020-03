Pete Hines justifica la existencia de Fallout 76, pero reconoce errores

El paso del tiempo ha demostrado que es muy difícil que Fallout 76 pueda levantar y cambiar la percepción tan negativa que se tiene y al parecer Bethesda no tiene muchas intenciones para que esto suceda, en dado caso, lo que puede mantenerse es el soporte para el título. ¿Por qué te decimos esto? Pues una declaraciones de Pete Hines han mostrado la idea que tiene la compañía en torno a la polémica propuesta.

Durante una entrevista con Wccftech, Pete Hines, vicepresidente de mercadotecnia y comunicaciones de Bethesda, habló sobre la experiencia que ha dejado Fallout 76, pensado como una opción multijugador para satisfacer a los fans de la franquicia. En ese sentido, el directivo señaló que el intento del estudio fue hacer algo diferente, sabiendo que eso representaba un riesgo, pues no querían encasillarse en la fórmula tradicional de Fallout o The Elder Scrolls.

Sin embargo, Hines también reconoció que las cosas no salieron como se esperaba.: "intentamos algo que fue un cambio de dirección bastante grande para el estudio, y solo porque no salió bien no significa que no lo debas hacer; significa que debes aprender las lecciones de lo que no funcionó bien, así que la próxima vez que pruebes algo realmente diferente, tratarás de evitar esos problemas y cuestiones. La razón principal de Fallout 76 fue que el estudio sentía que el multijugador y la experiencia compartida era algo que la mayoría de los fans de Elder Scrolls y Fallout querían. Entonces, decidieron que querían expandirse un poco e intentar algo diferente, sin la exclusión de hacer el tipo de juegos por los que son conocidos".

Finalmente, Hines aseguró que en Bethesda no está todo dicho para este tipo de propuestas y mencionó que para el futuro tomarán en cuenta los errores cometidos en Fallout 76, mismos que no dejaron crecer al título de la forma esperada.

