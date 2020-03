Padre crea una cápsula al estilo Death Stranding para cargar bebés

Recientemente un talentoso cosplayer de China logró llamar la atención por algo inspirado en Death Stranding. Se trata de una cápsula para llevar bebés que nos recuerda mucho a la BB Pod que lleva Sam Porter Bridges. Se trata de un objeto que luce genial, sólo no esperes que sea efectivo en cuidar niños.

El responsable de este objeto es The_Bai_Ying, un cosplayer que vive en Shanghái, China y el cual muestra su obra en la versión china de TikTok. En un video, el usuario mostró una cápsula con agarres de mochila que se puede utilizar para cargar bebés y llevarlos a diferentes lados.

De acuerdo con el usuario, esta cápsula sirve más que sólo para llevar bebés sin ocupar las manos. Lo que pasa es que asegura que tiene un mecanismo que filtra el aire para así protegerlo de la mala calidad del aire de su ciudad.

Cabe mencionar que la cápsula también tiene un agujero cubierto en el que el cosplayer puede meter la mano para atender las necesidades de su bebé. Así pues, no necesita abrirla para acomodarlo o darle de comer.

A continuación, puedes ver algunas imágenes de este cosplay:

¿Qué? ¿En verdad transportó a su bebé en la capsula estilo Death Stranding?

Sabemos lo que estás pensando: ¿en verdad un papá sería capaz de llevar a su bebé en algo así? No te culpamos que pienses así, después de todo, la creación de The_Bai_Ying luce un tanto peligrosa, por mucho que sea una buena idea en teoría.

Es por esto que debes hacer que, en ningún momento, el cosplayer mostró la capsula con un bebé real dentro. De hecho, sólo lo probó con un bebé de juguete.

Por lo anterior que pensamos que únicamente dijo que era para proteger a su bebé para así llamar la atención en pleno brote de coronavirus y que en realidad nunca metería a un niño real a su cápsula.

No está de más decirte que el trabajo de The_Bai_Ying sólo debe imitarse para hacer cosplay y no para cuidar niños. Así pues, te pedimos que no imites su idea más que para vestirte de Sam Porter Bridges.

¿Qué te pareció esta cápsula? ¿Crees que algún día la tecnología nos lleva a cargar bebés de esta manera? Cuéntanos en los comentarios.

Death Stranding debutó el año pasado en PlayStation 4 y será en junio cuando esté disponible para PC.