Call of Duty: Warzone ya es oficial y podrás jugarlo gratis en PC, PS4 o Xbox One

¡Buenas noticias! Después de un montón de rumores, por fin se confirmó que Warzone, la experiencia Battle Royale de Call of Duty es real. Lo mejor de todo es que, como rumores lo indicaban, será gratis.

Por medio de un comunicado, Activision confirmó que Call of Duty: Warzone estará disponible en PlayStation 4, Xbox One y PC a partir de mañana, martes 10 de marzo.

Cabe mencionar que los dueños de Call of Duty: Modern Warfare podrán acceder al juego a partir de las 9:00 AM, hora de la Ciudad de México, mientras que el resto de jugadores tendrán que esperar hasta la 1:00 PM para poder descargarlo y jugarlo.

Dicho lo anterior es importante reiterar que Call of Duty: Warzone será gratis para todos los jugadores. Esto quiere decir que no necesitas una copia de Call of Duty: Modern Warfare para poder acceder a esta experiencia Battle Royale.

¿Qué es Warzone, la nueva experiencia Call of Duty?

Como mencionamos antes, Call of Duty: Warzone es un nuevo proyecto de Infinity Ward y Activision, el cual quiere tomar la experiencia Battle Royale y sazonarla con un poco de Call of Duty.

Así pues, se trata de una experiencia Battle Royale para 150 jugadores que se llevará a cabo en un mapa enorme. En él tendrás que sobrevivir mientras escapas de un gas mortal que cierra el espacio disponible.

El mapa de Warzone se lleva Verdansk y se trata de una enorme ciudad con diferentes zonas y más de 300 puntos de interés. Cabe mencionar que todo este lugar se podrá explorar con diferentes vehículos como cuatrimotos, camiones o helicópteros.

Otro detalle interesante es que, cuando seas eliminado por primera vez en Warzone serás transportado al Gulag. Ahí tendrás que esperar a otros prisioneros para pelear a muerte en un duelo 1v1. El que sea el ganador tendrá la oportunidad de escapar y regresar a la partida.

Algo que llama la atención de Warzone es que te permitirá completar diferentes misiones que te recompensará con efectivo y otros objetos. Este efectivo será importante para conseguir la victoria, puesto que podrás usarlo para comprar armas y otro tipo de ventajas para esta modalidad.

A continuación puedes ver Warzone, el Battle Royale de Call of Duty, en acción:

En el comunicado, Activision confirmó que Warzone busca ser una experiencia sin barreras. Es por esto que contará con cross-play y progresión unificada. Lo primero quiere decir que tendrás la oportunidad de jugar con tus amigos sin importar la plataforma en la que elijan descargarlo.

Por su parte, la progresión unificada quiere decir que si juegas Modern Warfare podrás conseguir experiencia en Warzone que te servirá para desbloquear objetos del Battle Pass. Si no tienes el FPS, tu progreso será llevados a ese juego si algún día decides comprarlo.

Y a ti, ¿qué te pareció Warzone? ¿Estás emocionado por esta experiencia Battle Royale? Cuéntanos en los comentarios.

Call of Duty: Warzone llegará el 10 de marzo a PC, PlayStation 4 y Xbox One. Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con él.