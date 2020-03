Call of Duty: Warzone: ¿necesitas tener PS Plus o Xbox LIVE Gold para jugarlo?

Call of Duty: Warzone, la nueva experiencia Battle Royale de Call of Duty, ya fue confirmada como un emocionante free-to-play. Ahora muchos se han preguntado si será necesario tener PS Plus o Xbox LIVE Gold para poder jugarlo en línea. Por suerte, ya tenemos la respuesta.

De acuerdo con información de CharlieINTEL, Call of Duty: Warzone en PlayStation 4 no te va a pedir PlayStation Plus para jugar en línea. Por su parte, quienes quieran disfrutarlo en Xbox One deberán contar con una membresía activa a Xbox LIVE Gold para poder acceder a partidas online.

Pero, ¿qué hay de los dueños de la PC? Como sabes, en esta plataforma no hay servicios de suscripción necesarios para disfrutar partidas online. Dicho esto, deberás tener una cuenta en Battle.net para bajarlo y jugarlo, puesto que sólo estará disponible en el cliente de Activision Blizzard.

Call of Duty: Warzone ofrecerá un extra para miembros de PS Plus

Gracias al acuerdo entre Activision y Sony Interactive Entertainment, los jugadores que tengan PS Plus recibirán algo extra en Call of Duty: Warzone.

A lo que nos referimos es que jugadores que tengan el servicio online obtendrán un Combat Pack sin cargo adicional. Cabe mencionar que por el momento desconocemos qué incluirá este producto, pero imaginamos que eso va a cambiar más adelante.

Call of Duty: Warzone: mira las primeras capturas del Battle Royale













































Y tú, ¿en qué plataforma vas a jugar Call of Duty: Warzone? Cuéntanos en los comentarios.

Call of Duty: Warzone se estrenará mañana, 10 de marzo, en PlayStation 4, Xbox One y PC. Puedes saber más sobre este lanzamiento si haces clic aquí.