Phantasy Star Online 2 tendrá pronto una Beta abierta en Xbox One

Parte de la comunidad de Xbox One pidió a lo largo de la generación más juegos japoneses en la consola. Microsoft escuchó sus peticiones y los deleitó con una gran sorpresa en E3 2019: el lanzamiento de Phantasy Star Online 2 en la consola.

SEGA alista la llegada del título a Occidente, así que en su agenda tiene varias pruebas relacionadas con el MMORPG. Hace algunos meses se llevó a cabo una Beta cerrada, que estuvo disponible para pocos jugadores. Por fortuna, en cuestión de días habrá otra prueba y será abierta.

SEGA confirmó que la Beta abierta de Phantasy Star Online 2 para Xbox One se llevará a cabo la próxima semana. Concretamente, la prueba iniciará el 17 de marzo, a las 7 PM, hora de la Ciudad de México.

Por ahora no hay detalles sobre la duración de la Beta abierta, pero se estima que estará disponible por solo un par de días. SEGA no ha detallado los eventos que prepara para esta prueba, pero afirmó que pronto habrá más información al respecto.

Asimismo, la desarrolladora afirmó que esta semana será muy ajetreada, pues pronto habrá noticias y detalles importantes sobre Phantasy Star Online 2. El título está por ahora confirmado para Xbox One y PC.

The time is finally here! The #PSO2NA Open Beta Test starts next week, March 17th! Play one of Japan's biggest online action RPGs, coming first on @Xbox One.



More information coming soon to our official website: https://t.co/pJIEmQkazM pic.twitter.com/vy6Az57bjB