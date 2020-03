Microsoft pronto hablará de Xbox Series X y lo importante que será Project xCloud

Quizá recuerdes que Microsoft tenía preparada una presentación para Game Developers Conference 2020, que se llevaría a cabo en marzo. Sin embargo, las preocupaciones por el coronavirus (COVID-19) hizo que el evento se pospusiera. Esto hizo que muchos participantes se quedaran sin lugar para anunciar lo que tenían preparado. Microsoft es uno de ellos, pero encontró una alternativa para llevar su contenido a los jugadores de todo el mundo.

Por medio de un anuncio oficial, la desarrolladora anunció que llevará a cabo todo lo que tenía preparado para GDC 2020 a través de una transmisión que se llevará a cabo en 2 días, el 17 y el 18 de marzo.De acuerdo con el comunicado oficial, la presentación se enfocará en las tecnologías de desarrollo de juegos y la nube, videos detrás de escenas con los creadores en los estudios internos de Microsoft (Xbox Game Studios), además de pláticas y paneles con íconos de la industria y lo mejor es que más detalles de Xbox Series X podrían ser revelados.

Por si te lo perdiste: la nueva función de Project xCloud mantendrá a los usuarios jugando.

¿De qué tratará Game Stack?

En concreto, se reveló que en Game Stack Live habrá espacios enfocados en Gears 5, Sea of Thieves, Wasteland, el estudio Turn 10, Double Fine, desarrollo indie (ID@Xbox), Game Stack, las novedades de DirectX y temas que cada vez son más relevantes en el desarrollo de videojuegos, como la inclusión y accesibilidad en los videojuegos. Pero lo que quizá llame más la atención de muchos fans de la marca es que habrá un espacio dedicado a Xbox Series X y Project xCloud.

La plática se llama “Xbox Series X + Project xCloud = New Chapter in Gaming”, por lo que se puede esperar que Microsoft explique como funcionará esta dualidad para la nueva generación y lo que representará para los usuarios de la marca. Hasta ahora se desconocen muchos detalles de la nueva consola de Microsoft, por lo que ésta será la oportunidad perfecta para ver como ampliará la empresa su enfoque en servicios de videojuegos.

Si no quieres perderte nada de lo que suceda en Game Stack, entonces tendrás que sintonizar Mixer el 17 y 18 de marzo de 11:00 AM a 3:00 PM y de 11:00 AM a 2:30 PM (hora de la Ciudad de México), respectivamente. Si quieres checar los horarios de cada plática, te invitamos a checar el calendario oficial. Asimismo, te informamos que aquí, en LEVEL UP, te tendremos todos los detalles.

¿Cómo recibes esta noticia? ¿Estarás al pendiente de Microsoft Game Stack? ¿Qué es lo que más esperas de este evento? Cuéntanos en los comentarios.

La plataforma de juego en la nube todavía no está disponible en México, pero se espera que su alcance se expanda en este año, incluso hace poco se reveló que llegaría a más dispositivos. Puedes encontrar más noticias relacionadas con Project xCloud y Xbox Series X si das clic en sus respectivos nombres.

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente