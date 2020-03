¿Un nuevo juego de Tony Hawk? Parece que banda de punk rock lo filtró

Los juegos de skateboarding vivieron su época dorada hace años. Si bien todavía hay títulos basados en este deporte, la realidad es que muchos extrañan la serie Tony Hawk’s Pro Skater, que ha estado inactiva por mucho tiempo.

Desde hace meses hay rumores que aseguran que remakes de Tony Hawk’s Pro Skater y Tony Hawk’s Pro Skater 2 están en camino. Asimismo, un skater confirmó hace poco que el legendario Hawk trabaja en un nuevo juego.

Acaba de surgir una nueva pista relacionada con el posible lanzamiento de un nuevo juego de Tony Hawk. En redes sociales circula una publicación hecha por The Death Set, una banda de música experimental con elementos punk rock.

La agrupación afirmó que licenció 5 nuevas canciones para el juego de Tony Hawk de 2020. Por supuesto, esto llamó la atención de los jugadores, pues hasta ahora no se ha anunciado de manera oficial nada relacionado con dicho proyecto.

The Death Set afirmó que pronto podremos escuchar su trabajo para el juego. Así pues, todo indica que la banda filtró información importante antes de tiempo, así que estaremos atentos a cualquier detalle de este posible juego.

