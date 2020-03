No esperes ver todos los exclusivos de Sony en PC

Horizon: Zero Dawn llegará a PC. Se trata de un hecho que se hizo oficial esta mañana después de que varios rumores y reportes apuntaran hacia esta dirección. Lo anterior ha provocado que muchos se pregunten si esta noticia resulta ser el parteaguas que permita ver más juegos de Sony Interactive Entertainment en PC. Si bien parece que ese será el caso, la realidad es que no debes esperar todos los lanzamientos en esta plataforma.

En la entrevista donde reveló que Horizon: Zero Dawn debutará en PC, Hermen Hulst, jefe de Sony Worldwide Studios explicó su decisión. Lo primero que dejó claro es que la compañía está abierta a seguir explorando la PC como una manera de presentar la marca PlayStation a más personas.

Eso sí, en la publicación también dejó claro que la llegada de Horizon: Zero Dawn no necesariamente significa que veremos todos los juegos de Sony Interactive Entertainment en PC. También dejó claro que siguen comprometidos con lanzar hardware, hecho que ya imaginábamos puesto que el PlayStation 5 está en camino.

“Creo que es importante que estemos abiertos a nuevas ideas sobre cómo presentar PlayStation a más personas y tal vez mostrarles lo que se han estado perdiendo”, explicó el directivo.

“Para tranquilizar a algunos, lanzar un juego first-party AAA en PC no necesariamente significa que todos nuestros juegos en PC. En mi mente, Horizon: Zero Dawn simplemente fue una gran oportunidad. No tenemos planes para lanzamiento simultáneos y seguimos completamente comprometidos con hardware dedicado”, finalizó.

Horizon: Zero Dawn llegará muy pronto a PC

En el anuncio que Sony compartió esta mañana se especificó que Horizon: Zero Dawn estará disponible en Steam.

Por el momento se desconoce cuál será el precio que tendrá esta versión del juego. Dicho esto, es un hecho que estará disponible en algún punto de 2020.

Por el momento se desconoce cuál será el precio que tendrá esta versión del juego. Dicho esto, es un hecho que estará disponible en algún punto de 2020.

Y tú, ¿cuáles son los juegos de Sony Interactive Entertainment que te gustaría ver en PC? Cuéntanos en los comentarios.

