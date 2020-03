Confirmado: Horizon: Zero Dawn llegará a PC este año

Desde hace tiempo hay rumores sobre la posible llegada de Horizon: Zero Dawn a PC. Ni Sony ni Guerrilla Games habían hablado al respecto, así que parte de la comunidad pensaba que era poco probable que esto sucediera.

Sin embargo, Hermen Hulst, antiguo encargado de Guerrilla y ahora jefe de Sony Worldwide Studios, habló sobre el tema en el blog de PlayStation. Para sorpresa de muchos, el directivo confirmó que Horizon: Zero Dawn llegará a PC.

Durante una entrevista, Hulst fue cuestionado sobre el rumorado lanzamiento de Horizon: Zero Dawn en PC. El creativo afirmó que la información es cierta y que el juego en efecto llegará a PC este año.

Para ser más exactos, Hulst reveló que la próxima versión de Horizon: Zero Dawn estará disponible en algún momento del verano. Asimismo, afirmó que Michiel van der Leeuw, JB van Beek y Angie Smets, los nuevos encargados de Guerrilla, ofrecerán más información pronto.

Posteriormente, se habló sobre si Sony y PlayStation planean distribuir de ahora en adelante todos sus títulos AAA en PC. Hulst recalcó que es una iniciativa para “introducir a más gente a PlayStation, y mostrar a las personas lo que se han estado perdiendo”.

A pesar de esto, el jefe de Sony Worldwide Studios dejó en claro que no necesariamente todos los AAA de Sony llegarán en algún momento a PC. Desde su perspectiva, Horizon: Zero Dawn encaja muy bien con la plataforma.

Por último, el creativo dijo que en Sony y PlayStation están comprometidos 100% con el hardware dedicado. Horizon: Zero Dawn para PC está confirmado por ahora para Steam, donde ya tiene su página de producto. El juego se lanzará con en su Complete Edition, que incluye también su expansión The Frozen Wilds.

Horizon Zero Dawn Complete Edition for PC is coming to Steam this summer!https://t.co/8aUMR0dNTF pic.twitter.com/Ob1OhJMVM2