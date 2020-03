Disfruta Season of the Worthy a partir de hoy en Destiny 2

¡Buenas noticias Guardianes! La esperada temporada de Destiny 2: Season of the Worthy ya está disponible a partir de hoy 10 de marzo y hasta el 9 de junio. También el PvP Trials of Osiris regresará junto con la 10. ª actualización del famoso título de Bungie.

Bungie está de regreso con una nueva aventura en Destiny 2. En esta temporada tendrás que viajar a Marte con la misión de salvar Last City de una terrible destrucción total.

Como se muestra en el trailer, en Season of the Worthy vendrán muchas novedades para quienes posean el Pase de Temporada, una de ellas es el arnés de Raiju.

Después de que una nave gigantesca llegará a la Tierra los Guardianes usarán a la inteligencia artificial llamada Rasputin. Te adentrarás en los búnkers de Warmid que repentinamente aparecerán y que están infestados de criaturas peligrosas, por lo que Rasputín ayudará a limpiar los bunkers y recuperar los items robados.

En la página oficial de Destiny podrás checar todos los detalles de esta emocionante temporada llena de recompensas.

La desarrolladora aprovechó esta actualización para hacer algunos cambios en el juego como: el aumento de vida de las barricadas, las armas que hacen daño extra a las barricadas, entre otras cosas. Puedes checar todas las notas del parche si haces clic aquí.

¿Estás emocionado por esta nueva temporada de Destiny? ¿Estás preparado para luchar contra el culto de Osiris de nuevo? Cuéntanos en los comentarios qué es lo que más esperas de esta nueva actualización.

Te recordamos que Bungie cerró sus oficinas a causa del coronavirus.

Destiny 2 está disponible para PC, PS4 y Xbox One. Si quieres saber más sobre este juego checa su ficha aquí.

