Call of Duty: Warzone: ¿cómo descargar gratis el Battle Royale en PC, PS4 o Xbox One?

Call of Duty: Warzone, el Battle Royale de Infinity Ward y Activision, ya está disponible. Es por esto que estamos seguros que te interesa saber cómo descargarlo para poder comenzar a jugarlo.

Para que no tengas problemas y puedas comenzar a descargarlo cuanto antes, preparemos una pequeña guía. Aquí te diremos como conseguir Call of Duty: Warzone en cada una de las plataformas principales.

Tabla de contenido

Si lo que quieres descargar Call of Duty: Warzone en PlayStation 4 lo único que tienes que hacer es buscarlo en la PlayStation Store e iniciar la descarga. Te recomendamos buscarlo por su nombre con la herramienta de búsqueda de la tienda, pero también es probable que lo encuentres en la sección de lanzamientos destacados o lanzamientos destacados.

En caso de que estés lejos de tu consola, pero quieras iniciar la descarga también puedes descargarlo desde la PlayStation Store de navegador. Para obtenerlo sólo tienes que hacer clic aquí, seleccionar la opción agregar al carrito y completar el proceso de compra.

Una vez que eso esté listo y Call of Duty: Warzone forme parte simplemente debes seleccionar la opción Lista de descargas. Ahí presiona Descarga a tu PS4 en Call of Duty: Modern Warfare. Cuando lo hagas, el juego se comenzará a descargar a tu PlayStation 4 si lo tienes suspendido.

Cabe mencionar que no necesitas tener PlayStation Plus para jugar Call of Duty: Warzone en PlayStation 4. Dicho esto, si tienes una suscripción activa recibirás una recompensa especial.

Para descargar Call of Duty: Warzone en Xbox One es necesario que prendas tu consola, vayas a la tienda de Microsoft y ahí busques el juego. Cabe mencionar que debería aparecer entre los lanzamientos destacados, pero si no es así puedes utilizar la herramienta de búsqueda para encontrarlo.

Si estás lejos de tu Xbox One puedes buscarlo en la versión de navegador de la tienda de Xbox o encontrarlo al hacer clic aquí. Una vez que lo hagas simplemente tienes que presionar el botón Obtener, iniciar sesión y completar el proceso de compra.

En caso de que la Instalación remota esté activa en tu Xbox One, entonces puedes regresar a la página de Warzone y hacer clic en […]. Después solo debes presionar el botón Instalar y seleccionar Instalar en mis dispositivos y de ahí escoger tu consola.

Ten en cuenta que necesitas tener una suscripción activa a Xbox LIVE Gold si quieres jugar Call of Duty: Warzone en Xbox One.

¿Juegas en PC y quieres descargar Call of Duty: Warzone? Lo primero que tienes que hacer es tener una cuenta de Battle.net. Si aún no la tienes, puedes crearla aquí.

Una vez que tengas tu cuenta de Battle.net, lo único que tienes que hacer es descargar el cliente de Blizzard, instalarlo e iniciar sesión.

¿Ya terminó la instalación? Muy bien, ahora sólo debes ir a la página de Call of Duty: Modern Warfare ―aparece en la sección Juegos de Socios― y ahí seleccionar la opción de descargar Call of Duty: Warzone.

Antes de instalar el juego es importante que conozcas los requerimientos que deberá cumplir tu PC para que puedas jugarlo. De este modo, podrás estar seguro de que tu computadora de gaming está lista para correrlo antes de que inicies su enorme descarga.

Y tú, ¿en qué plataforma vas a jugar Call of Duty: Warzone? Cuéntanos en los comentarios.

Call of Duty: Warzone es un Battle Royale free-to-play que ya se encuentra disponible en PC, PlayStation 4 y Xbox One. Puedes saber más sobre este lanzamiento si haces clic aquí.