Cancelación de E3 2020 podría anunciarse en cualquier momento

El estado de emergencia y prevención en torno al coronavirus se mantiene en distintas partes del mundo y dado que la orden es evitar aglomeraciones no hay día en que no se confirme que tal o cual evento ha sido cancelado. En el caso de los videojuegos, la expectativa en torno a lo que sucederá con E3 2020 va en aumento, sobre todo después de que Los Ángeles se declarara en emergencia por la enfermedad. Lamentablemente, parece que pronto se podría confirmar una mala noticia al respecto.

Hace unos momentos, la cuenta oficial de Devolver Digital, editor que se ha hecho de un nombre y espacio dentro de E3 gracias a su apoyo para la escena indie, encendió las redes y sembró los peores temores en aquellos que esperan la edición 2020 del evento. Te decimos esto, porque a través de su cuenta oficial de Twitter, la compañía publicó lo siguiente: "todos, cancelen sus vuelos y reservaciones de hotel para E3".

Tras la publicación, la especulación no se hizo esperar y muchas opiniones coinciden en que el anuncio de la cancelación de E3 2020 es inminente en marco de la crisis de salud por el brote de coronavirus que en estos momentos está azotando algunas ciudades de Estados Unidos.

Momentos después de que Devolver Digital hiciera esa publicación, Jason Schreier, periodista de Kotaku, reveló que fuentes de segunda mano han informado que E3 2020 será cancelado y el anuncio se hará hoy. Al mismo tiempo, Schreier señaló que informantes cercanos a la ESA han manifestado que la asociación no ha tomado todavía una decisión al respecto, pero es cuestión de tiempo para que se confirme si el evento se realizará o se cancelará.

Been hearing secondhand whispers tonight from several devs/pubs that E3 is cancelled, although I've also heard from a couple of people in positions to know that the ESA hasn't officially made a decision yet and is still consulting with pubs. Either way, it's only a matter of time https://t.co/Od0MDj3ZXv