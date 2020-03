Metacritic: Nintendo y Xbox están entre los mejores editores de 2019

Diversas compañías tienen la oportunidad de ser desarrolladoras y al mismo tiempo editoras, haciendo posible que muchos juegos sean publicados y comercializados en los mercados más importantes del mundo. Ese papel como editores también se puede someter a medición y los resultados dan cuenta del buen o mal ojo que tienen para seleccionar los juegos que estarán bajo su responsabilidad. En ese sentido, el sitio Metacritic reveló a los mejores editores de 2019 y hay información muy interesante.

Siguiendo con sus listados temáticos que recopilan lo mejor de 2019, Metacritic presentó hoy la lista con los mejores editores del año pasado, donde destacan compañías y divisiones como 505 Games, Nintendo, Xbox Game Studios, Activision Blizzard y Capcom, entre otras. Antes de pasar a la lista, Metacritic reveló la metodología que tomó en cuenta para determinar las posiciones, la cual se conforma por los promedios y puntos obtenidos de acuerdo con lo siguiente:

Promedio de todos los juegos editados en 2019

Porcentaje de juegos que obtuvieron calificaciones iguales o superiores a 76

Porcentaje de juegos que obtuvieron calificaciones iguales o inferiores a 49

Porcentaje de juegos que obtuvieron calificaciones superiores a 90

Dicho esto, el sitio reveló que el mejor editor de 2019 fue 505 Games, cuyo promedio total fue de 80 gracias a las calificaciones de juegos como Control y Bloodstained: Ritual of the Night. Luego, en segunda posición, está Activision Blizzard con un promedio de 79.9 el cual muestra el gran impulso recibido por Sekiro: Shadow Die Twice, así como del port de Overwatch para Switch.

La tercera posición fue para Nintendo con 80 de promedio, pero con menos puntos que el segundo puesto. La compañía japonesa alcanzó esta posición gracias a lanzamientos como Fire Emblem: Three Houses y Super Mario Maker 2. En el cuarto puesto está Paradox Interactive, con promedio de 77.8 obtenido gracias al título Sci-fi Age of Wonders: Planetfall.

La quinta posición fue para Capcom, con 79.1 pero menos puntos que el cuarto lugar, gracias a lanzamientos como Resident Evil 2 Remake, Monster Hunter World: Iceborne, Devil May Cry 5 y los ports de Resident Evil y Devil May Cry para Switch.

Finalmente, Xbox Game Studios se colocó en la séptima posición, mientras que Sony quedó en el puesto 22.

Aquí tienes a los mejores editores de 2019 en Metacritic:

505 Games

Activision Blizzard

Nintendo

Paradox Interactive

Capcom

Annapurna Interactive

Xbox Game Studios

Humble Bundle

Square Enix

Devolver Digital

Focus Home Interactive

Take-Two Interactive

Electronic Arts

Ubisoft

Team17

Spike Chunsoft

Koei Tecmo Games

SEGA

Bandai Namco

Konami

Idea Factory

Sony

PQube

XSEED/Marvelous

tinyBuild

Iceberg Interactive

Koch Media

Digerati Distribution

THQ Nordic

Bethesda Softworks

NIS America

Daedalic Entertainment

QubicGames

Curve Digital

Ratalaika Games

Bigben Interactive

1C Company

Headup Games

Merge Games

