Artista habla sobre el origen de los juegos de Retro Studios que Nintendo canceló

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Como te informamos días atrás, surgieron en Internet ilustraciones que dan cuenta de 2 juegos cancelados de Nintendo, uno de The Legend of Zelda y otro relacionado con un personaje de Super Mario Bros.. Hasta el momento, poco se sabía sobre como ocurrió la cancelación y para aclarar esto, el artista involucrado habló al respecto y mencionó que Nintendo rechazó el trabajo en una etapa muy temprana.

El artista involucrado en los proyectos y que se encargó de varias ilustraciones de ambos, Sammy Hall, dio más detalles sobre la cancelación. El exempleado de Retro Studios confesó a IGN que, si bien los 2 proyectos fueron efectivamente cancelados por Nintendo, la realidad es que duda que Nintendo haya visto sus diseños a plenitud, puesto que el artista refiere que se trataba más bien de un proceso de lluvia de ideas, así que más que cancelación, Nintendo no habría dado luz verde al proyecto.

“Dudo que muchos en Nintendo hayan visto propiamente mucho o algo de estas cosas. Casi me pusieron en un cuarto como el de Milton de Office Space y me encargaron hacer lluvia de ideas entre otros proyectos”, explicó Hall.

Es importante decir que el arte del que te contamos se reunió en la página de ArtStation del autor en un lapso de 2 años, pero luego de darse a conocer recientemente, ya no es posible encontrar rastro de las ilustraciones en su portafolio virtual.

Si no pudiste ver las imágenes, te contamos que daban cuenta de un proyecto relacionado con The Legend of Zelda, en el cual tomaríamos el control del último varón Sheikah, que se enfrentaría a una nueva encarnación de Ganon. De forma un poco más amigable, el otro proyecto, enfocado en la franquicia Super Mario Bros., pondría al jugador en los zapatos de un pequeño Boo en su aprendizaje para convertirse en un asustador.

Ambos proyectos apenas estaban en fase de conceptualización cuando fueron rechazados

Según la información de Hall, estos 2 proyectos fueron concebidos gracias a los exmiembros líderes del estudio Lark Pacini, Todd Keller y Kynan Pearson. Sin embargo, ambos fueron “cancelados la semana en la que fueron a crear sus otros estudios”. Como ves, estas 2 interesantes propuestas no tuvieron mucho tiempo de vida. Es incierto si estos proyectos surgieron por iniciativa de Retro Studios, con el fin de mostrárselos a Nintendo, o si Nintendo pidió al estudio trabajar en otras de sus franquicias dado el éxito que tuvieron con Metroid Prime.

¿Qué te parecieron estos proyectos? ¿Te hubiera gustado que alguno hubiera llegado a buen puerto? ¿Qué fue lo que más te agradó de ellos? Compártenos tus respuestas en los comentarios.

Hasta ahora no se sabe de nuevos proyectos de Super Mario Bros. y The Legend of Zelda más allá de la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. No obstante, se rumora que Nintendo prepara una colección de títulos de Mario en 3D para Nintendo Switch.

Puedes encontrar más noticias relacionadas con Super Mario Bros. y The Legend of Zelda si das clic en sus nombres.

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente