Greenberg: 60 cuadros por segundo será el estándar en Xbox Series X

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Aunque Xbox ha señalado que su nueva consola, Xbox Series X, fue pensada para ofrecer el mejor rendimiento dentro de parámetros estables, un punto de atención está ubicado en la tasa de cuadros por segundo pues los usuarios de consola consideran que los 60 fps deben ser la norma para la siguiente generación. Afortunadamente, esto será realidad en el nuevo hardware de Microsoft, según lo declaró Aaron Greenberg.

Ayer, en marco de la presentación de Inside Xbox, Aaron Greenberg, gerente general del área de mercadotecnia de Xbox, respondió a la petición de un fan en Twitter quien señaló que los jugadores necesitaban los 60 cuadros por segundo en Xbox Series X. En ese sentido, el directivo de Xbox aseguró que los 60 fps serán el estándar de la nueva consola, pero aprovechó la ocasión para destacar que la arquitectura de su hardware es capaz de alcanzar los 120 cuadros por segundo, por lo que quedará en los desarrolladores tomar una decisión al respecto.

60fps will be the standard output, but the architecture allows us to support up to 120fps.