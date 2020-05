Nintendo tiene juegos sin anunciar y llegarían antes de primavera de 2021

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Aunque hay muchos títulos que ya están anunciados para Nintendo Switch, sólo hay algunos con fechas de lanzamiento definidas. La consola de Nintendo se ha caracterizado por tener estrenos poderosos a un ritmo rápido, pero tal parece que este año reducirá esta cadencia, lo que ha hecho a los fans cuestionarse sobre una posible sequía. Para todos ellos hay buenas noticias, ya que la compañía tiene títulos sin anunciar que llegarían antes de la primavera de 2021.

Nintendo llevó a cabo su informe financiero que correspondió al año fiscal 2020, que terminó el 31 de marzo pasado. En él se discutieron muchos temas, pero llamó la atención lo que Nintendo tiene preparado para su consola en los próximos meses, contrario a lo que muchos piensan.

De acuerdo con información de Nintendo Everything, Shuntaro Furukawa compartió la alineación de los juegos que ya anunciaron para Nintendo Switch, y reveló que sólo 3 están confirmados para debutar este año. Esto podría encender las alarmas de los fans que esperan más títulos de la compañía nipona, pero las buenas noticias son que Nintendo tiene guardadas algunas sorpresas, ya que su presidente anunció que aparte de estos títulos hay otros que están planeados para debutar en este periodo, es decir en el año fiscal 2021, que comprende del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021.

Shuntaro Furukawa no sabe si habrá retrasos

No obstante, el directivo también refiere que están monitoreando la situación de contingencia sanitaria actual que ha afectado el desarrollo de juegos para Nintendo Switch y que podría repercutir en estos lanzamientos, tal como te informamos, por lo que su estreno podría retrasarse, pero no hay certeza de que suceda.

“En nuestro pronóstico, tenemos juegos que están agendados para lanzarse durante este periodo aparte de lo que ha sido anunciado. Sin embargo, muchos empleados de Nintendo y nuestros socios están trabajando desde casa durante este tiempo. Considerando lo diferente que es el entorno laboral de la casa y la oficina, podría resultar más complicado lanzar nuestros juegos de acuerdo con nuestra agenda si la situación se prolonga. Tal como están las cosas, estamos estimando como si pudiéramos lanzar nuestros juegos conforme lo planeado”, expresó Furukawa.

Hasta ahora poco se sabe de los juegos que podría anunciar pronto la compañía nipona, ya que hace mucho que no transmite Nintendo Direct con títulos nuevos. De hecho, circulan rumores que indican que no habrá Nintendo Direct en junio debido a las afectaciones ocasionadas por el coronavirus. Si quieres encontrar más noticias relacionadas con Nintendo Switch, te invitamos a checar esta página.

