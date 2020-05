Halo tendrá un nuevo circuito de esports con torneos online semanales

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

¿Crees que eres bueno en Halo a nivel competitivo? Si tu respuesta fue afirmativa entonces hay algo importantes que debes saber. 343 Industries acaba de anunciar un nuevo circuito de esports de la franquicia llamado Halo MCC Pro Series.

Como su nombre lo indica, la competencia se enfocará en las entregas de Halo: The Master Chief Collection, pero Halo 2: Anniversary será el título estelar. 343 Industries reveló los primeros detalles de esta competencia que estará abierta tanto a aficionados como a jugadores profesionales.

La Halo MCC Pro Series estará conformada por diversos torneos online que se llevarán a cabo semanalmente, cada sábado. El circuito competitivo iniciará de manera oficial el próximo 23 de mayo.

Se espera que el último encuentro de la serie se lleve a cabo el 18 de julio. Se alternará entre torneos abiertos para cualquier jugador y competencias para profesionales. Los 8 mejores equipos amateurs tendrán la oportunidad de clasificar para las competencias pro en varias ocasiones.

Se jugará con un formato de eliminación única. Como te comentamos, se jugará sobre todo en Halo 2: Anniversary para PC, versión que debutará el próximo 12 de mayo. En los torneos para aficionados se repartirá un premio de $500 USD.

En cambio, los profesionales podrán competir por una bolsa de premios de $5000 USD. Los interesados en participar ya pueden inscribir a sus equipos en este enlace.

