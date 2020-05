El shooter con dinosaurios Second Extinction tendrá una Beta; así se desbloquea

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

En el Inside Xbox de esta semana se anunció el título multijugador Second Extinction para la familia de consolas Xbox, pero también va a llegar a PC (Steam). Si lo que viste te interesó y eres usuario de esta última plataforma, hay buenas noticias, pues Systemic Reaction anunció que el título tendrá un periodo Beta, que tendrás que desbloquear con la ayuda de otros reclutas.

La desarrolladora del juego reveló que los jugadores podrán probar Second Extinction antes de su lanzamiento gracias a un periodo Beta. Sin embargo, para ganarse un lugar en este periodo de prueba será necesario cumplir con ciertos requisitos.

Primero, los usuarios interesados tendrán que registrarse en la página oficial del juego, lo cual les otorgará un avatar especial que podrán usar en los foros oficiales del sitio. Posteriormente, los usuarios podrán generar un enlace que podrán compartir con sus amigos para invitarlos a formar parte del juego.

Habrá muchas recompensas por invitar a más jugadores a la Beta

El sistema para desbloquear la Beta se basará en este enlace, ya que para obtener acceso será necesario que el jugador invite a por lo menos otros usuario a la Beta. Al conseguir que otro jugador se apunte para la Beta usando este enlace especial, el usuario original podrá reclamar su pase a la Beta, que podrá jugar cuando esté disponible.

Pero esto no acaba ahí. Aquellos que inviten a más personas podrán conseguir otras recompensas interesantes y muy exclusivas. Al reclutar a 3 personas, el jugador original podrá reclamar una placa para el nombre de usuario. Al conseguir 5 reclutas, se desbloqueará un diseño de arma exclusivo y al llegar a las 7 personas invitadas, el usuario recibirá un emote dentro del juego.

Debes saber que tanto l Beta como las recompensas (a excepción del avatar para el foro) serán válidas para PC y no para Xbox One ni Xbox Series X. No se sabe si habrá periodo Beta en estas consolas.

Desafortunadamente, la fecha de comienzo de la Beta no fue revelada, pero se espera que se lleve a cabo en algún punto del siguiente verano.

Si te perdiste el anuncio de revelación, te contamos que Second Extinction presentará una experiencia de juegos de disparos rápida en la que los protagonistas serán los supervivientes de la revolución de los dinosaurios, que volverán a tomar control en la Tierra. Así, la misión será acabar con estas criaturas con ayuda de otros jugadores en escuadrones de 3 personas. Puedes encontrar más sobre el título si checas esta página.

Second Extinction aún no tiene fecha de lanzamiento, pero su Beta llegará a PC en verano de este año.

