Un popular modo del género FPS podría estar en camino a VALORANT

Tan pronto VALORANT comenzó a estar disponible en fase Beta cerrada, hubo una gran respuesta por parte de los usuarios. A pesar de tener mecánicas y perspectiva en primera persona, el título puede ser algo diferente en comparación con juegos de disparos del mismo estilo. Una de sus características es que no cuenta con reaparición, lo que para algunas personas no puede parecer tan atractivo, en especial para los jugadores nuevos. Es por esto por lo que muchos piden que se incluya un modo Team Deathmatch y, aunque no hay información oficial, al parecer puede ocurrir.

Esto lo sabemos gracias al usuario de Twitter VALORANTLeaked, que recientemente descubrió información interesante en los archivos del juego. De acuerdo con el usuario, en el código de programación se encontraron referencias al modo Team Deathmatch, no sólo de forma abreviada (TDM), sino también con las palabra completas.

Por si te lo perdiste: ¡la Beta cerrada ya está disponible en Latinoamérica!

Hasta el momento, VALORANT cuenta con 2 modos de juego, uno que es el estándar y otro competitivo. En el primero, los jugadores pueden entrar a partidas en las que tienen como misión erradicar al equipo contrario entero, como en Team Deathmatch, pero en este modo no e sposible reaparecer tras ser derrotado, sino que los jugadores deben esperar hasta la próxima partida para poder jugar de nuevo. El otro se sustenta en prácticamente las mismas mecánicas de juego, sólo que los resultados se acumulan en un sistema clasificatorio.

Algunos usuarios piden mucho un modo parecido o igual a Team Deathmatch, en el que sea posible revivir tras ser eliminado. Esto no sólo porque este modo es más popular y más dinámico, sino porque ayudaría a los jugadores nuevos a aprender a usar a los personajes de forma más amigable, ya que no tendrían que esperar mucho tiempo al perder y que inicie una nueva partida.

Por ahora no hay planes oficiales para llevar nuevos modos a VALORANT, pero eso no quiere decir que no llegará más contenido postlanzamiento. Asimismo, te recordamos que este tipo de pruebas dentro del juego no son garantía de que vaya a llegar al juego, pero sí podrían significar que Riot Games está interesado en probar con este modo.

Team Deathmatch will be a mode in Valorant! pic.twitter.com/w4nPm5BY9a — Valorant Leaks (@ValorantLeaked) May 3, 2020

¿Te gustaría que llegara el modo Team Deathmatch a VALORANT? ¿Qué otra manera de jugar crees que sentaría bien al sistema de juego del nuevo título de Riot Games? Cuéntanos en los comentarios.

El éxito de la Beta cerrada de VALORANT ha sido un gran éxito a tal grado que ha ocasionado que Twitch prohibiera algunas transmisiones. Por otro lado, te recordamos que el juego está en una fase de prueba, por lo que muchas características podrían cambiar o añadirse tras el lanzamiento. Esto explica que Riot Games esté probando opciones para llevar el juego a mucha audiencia, entre ellas están posibles versiones para móviles y PlayStation 4.

VALORANT está disponible en Beta cerrada en PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si checas esta página.

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

