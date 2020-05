Suspenden PlayStation Network en China por posible vulneración de la seguridad

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Sabemos que en China se toman muy en serio la seguridad de la nación, por lo que cualquier actividad sospechosa es rápidamente investigada. El más reciente caso es el de PlayStation Network, que aparentemente fue obligado a detener su operación tras elevar las sospechas de las autoridades chinas.

De acuerdo con un reporte del analista de niko Partners Daniel Ahmad, la PlayStation Network en China está en suspensión desde las 7:00 AM del 10 de Mayo (horario de China, alrededor de las 6:00 PM de la Ciudad de México) y no hay información sobre su regreso. Sin embargo, el analista indica que fue suspendida para “hacer mejoras a la seguridad”.

Como ves, la información que se provee en torno a esta situación es escasa y ambigua, lo que hace a los usuarios especular sobre la razón por la que la plataforma dejó de operar normalmente, en especial porque se cree que todo esto se derivó de un engaño o una broma que se tomó con seriedad.

Según indica Ahmad, en el portal social Weibo (una plataforma muy parecida a Twitter), un usuario “fanboy de Xbox” afirmó que había reportado a las autoridades que encontró algunos “elementos encubiertos” dentro de la plataforma que serían fácilmente accesibles desde Occidente, lo que representaría una brecha en la seguridad no sólo de la plataforma de Sony, sino también de la nación.

Esto puede ser simple coincidencia, pero dada la poca información sobre las razones por las que fue suspendido el servicio, aparte del hecho de que la PlayStation Netwok fue retirada justo después de la aparición de estas declaraciones, hace pensar que esta información quizá en tono de broma o engaño es la causa de la suspensión.

The only reason I'm posting is this, and i kid you not, is because an Xbox fanboy claimed on Weibo that they reported to authorities about certain back door elements that are easily accessible to switch to overseas services. Was taken down right after.



So let's see what happens.