Fans están haciendo una película de Cyberpunk 2077 y luce increíble

Cyberpunk 2077 es uno de los juegos más esperados de los últimos años por muchos. Por esto no sorprende que haya quienes han decidido mostrar su hype con proyectos de fans. Uno de los más llamativos resulta ser una película que promete estar increíble.

Se trata de una cinta dirigida por Vi-Dan Tran, un cineasta alemán que tiene una amplia experiencia en películas de acción y como doble en algunas producciones. Su nombre es Cyberpunk 2077: Phoenix Program y será una producción que también cuenta con la colaboración de varios cosplayers.

Por el momento no hay muchos detalles sobre esta producción: sin embargo, ya pudimos ver en un corto adelanto. En un video que compartió la cuenta oficial de Cyberpunk 2077 podemos ver que Phoenix Program será una producción que atrapará la esencia futurista que promete presentar Night City en el RPG de CD Projekt RED.

Ahora bien, si bien el trailer luce muy bien, debes medir tus expecativas. Recuerda que se trata de una cinta hecha por fans, por lo que no esperes que tenga los estándares de producción o el presupuesto de una película de una gran casa productora.

Sin más dejamos con el avance:

How awesome is this?!



Action movie director @ViDanTran teamed up with a group of amazing cosplayers (including our friend @maul_cosplay!) to create a Cyberpunk 2077 fan film!



Check it out for yourself – they just released their first teaser (and we can't wait to see more): pic.twitter.com/IsOEkatypk