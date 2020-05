Valve podría implementar un sistema de recompensas en Steam

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Steam es una de las plataformas de juegos para PC más usadas a nivel global. A pesar de que Valve ofrece un buen servicio en términos generales, la compañía siempre se esfuerza para brindar más novedades a todos sus seguidores.

Como tal, parace que Valve trabaja en una novedad interesante para Steam, la cual buscaría incentivar la actividad de los usuarios y, al mismo tiempo, recompensarlos con diversos tipos de premios.

De acuerdo con reportes recientes, Valve estaría trabajando en una especie de sistema de recompensas para Steam. Sería una función destinada a los jugadores más fieles y activos en la plataforma.

Pavel Djundik, uno de los encargados de Steam Database, aseguró que el sistema funcionaría a través de puntos acumulables que serían intercambiables por diversos premios, como niveles insignias, por ejemplo.

Asimismo, se estima que permitiría interactuar y reaccionar a las reseñas de otros usuarios. También se habla de posibles descuentos para juegos específicos como parte de las recompensas.

“Valve está trabajando en un programa de lealtad con premios y recompensas. Tiene un sistema de puntos y un sistema para añadir reacciones a las reseñas de los usuarios”, comentó Djundik.

