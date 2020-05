Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

El desarrollador Bertil Hörberg saltó a la fama gracias a Gunman Clive, título indie que debutó en 2012. Tras una exitosa secuela, Horberg Productions decidió crear un título diferente con Mechstermination Force.

El juego debutó el año pasado en exclusiva para Nintendo Switch y dejó satisfechos a muchos jugadores gracias a su concepto de boss rush y ofrecer intensas batallas contra enormes jefes.

Si Mechstermination Force llamó tu atención, pero no tienen un Nintendo Switch, te alegrará saber que el título debutará este año en otra plataforma y posteriormente se lanzará en más sistemas.

Mechstermination Force está en camino a más plataformas

Horberg Productions y Flyhigh Works, distribuidora del juego, revelaron que Mechstermination Force dejará de ser exclusivo de Nintendo Switch muy pronto, pues está en camino a PC.

El título estará disponible a través de Steam a partir del próximo 22 de mayo, es decir, la próxima semana. Al tratarse de un título indie, el juego podrá correr en cualquier PC actual sin problema alguno. El juego tendrá soporte en español, inglés y otros idiomas.

Las buenas noticias no se acaban ahí, pues Horberg Productions confirmó a Gematsu que Mechstermination Force también llegará a PlayStation 4 y Xbox One. Sin embargo, estas versiones no debutarán con el juego para PC.

Por ahora no se ha confirmado una fecha de lanzamiento de Mechstermination Force en las consoals de Sony y Microsoft. El título debutó en Switch con un precio de $11.99 USD, así que seguramente tendrá un costo similar en el resto de las plataformas.

“Lucha contra jefes gigantescos, salta y trepa en ellos para encontrar sus puntos débiles y hacerlos volar en mil pedazos, en este juego de plataformas repleto de acción de lucha frenética contra jefes del creador de la serie Gunman Clive”, dice parte de su descripción.

